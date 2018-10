Gli eventi in programma venerdì 12 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Villa in Rosso

A fine vendemmia è stata annunciata la seconda edizione dell’evento ‘Villa in Rosso’ promosso dall’enoteca Tabogan di Cividale che avrà luogo il 12 ottobre prossimo, dalle 17.30 alle 24, nella suggestiva cornice di villa de Claricini di Bottenicco di Moimacco. Info, qui.

Shakespeare in love

Tre le date in programma al Giovanni da Udine per lo spettacolo nel quale la storia d’amore fra William Shakespeare e Viola de Lesseps si intreccia indissolubilmente a quella immortale tra Romeo e Giulietta, e precisamente venerdì 12 e sabato 13 ottobre (inizio alle 20.45), e domenica 14 ottobre (alle 17). Info, qui.

Festa delle Castagne a Montenars​​​​​​​

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Info, qui.

‘La lavatrice del cuore’

Maria Amelia Monti arriva a Udine con ‘La lavatrice del cuore’. Appuntamento (organizzato da International Adoption, via Santa Caterina 208/c, Villa Primavera, Campoformido) venerdì 12 ottobre al Palamostre di Udine, alle 20.30. Info, qui.

'Festival del Coraggio'

Audaci, forse folli, magari incoscienti. Sono forse alcuni degli ingredienti imprescindibili per chi decide di organizzare un ‘Festival del Coraggio’. Sicuramente è bisogna avere un «entusiasmo coraggioso», come spiegato dal sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, in occasione della presentazione, nella sede di Fondazione Friuli, di questa nuova iniziativa, che sarà ospitata proprio dal suo Comune dal 12 al 14 ottobre. Info, qui.

Sconfiggere il male

L’oncologa Maria Rosa Di Fazio ritornerà ospite a Cividale del Friuli, accolta questa volta al Teatro Adelaide Ristori di Cividale, per presentare, venerdì 12 ottobre alle 20.30, il suo nuovo libro ‘Sconfiggere il male: le 100 domande e le 100 risposte per prevenire, conoscere e combattere i tumori’, in un incontro moderato dal giornalista Guido Mattioni; interverrà anche l’agronomo Enos Costantini.