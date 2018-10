Ritrovato incolume il ciclista disperso sopra Venzone

VENZONE - E' stato ritrovato incolume il ciclista tedesco disperso da giovedì sera sera nei boschi sopra Venzone. Stava camminando senza bicicletta al seguito lungo il sentiero 704 ed è stato visto dai tecnici del Soccorso Alpino che lo cercavano.

L'uomo, residente in Germania, a Oldenburg, si trova in Friuli per una vacanza. Era partito giovedì mattina per un giro in mountain bike ma non era rientrato alla base. Per questo sono state avviate le ricerche da parte del Cnsas e del Sagf.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++