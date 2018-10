Nuova apertura al Palmanova Outlet Village: ha inaugurato Cmp, negozio di sportswear

AIELLO DEL FRIULI – Nuovo punto vendita al Palmanova Outlet Village per Cmp, uno dei marchi leader nel settore dell’abbigliamento e calzature sportswear, in particolare nei segmenti sci e outdoor. Cmp, uno dei cinque brand d’abbigliamento affermati in tutto il mondo firmato F.lli Campagnolo S.p.A., ha aperto le porte al Village giovedì 11 ottobre, con un format distintivo che prevede l’utilizzo di acciaio, rovere sbiancato e altri materiali naturali, volti a creare un ambiente luminoso in grado di mettere in risalto i prodotti e i colori della collezione.

CMP - «Il progetto dei negozi monomarca Cmp è nato nel 2015 con l’obiettivo di poter esporre l’intera collezione del brand al consumatore finale, aumentare la brand awareness e stabilire un contatto diretto con il mercato – commenta Francesco Navach, Retail Manager di Cmp -. Il punto vendita Cmp al Palmanova Outlet Village è il quindicesimo negozio aperto in questi pochi anni e con l’apertura del Cmp Store Firenze, oltre 200 metri quadri in centro storico, a gennaio 2019 arriveremo a venti negozi monomarca».

F.LLI CAMPAGNOLO - La storia della F.lli Campagnolo inizia nel secondo dopoguerra. È la storia dell’intuito imprenditoriale di un’intera famiglia, di cinque fratelli che hanno saputo crescere e consolidarsi da ‘bottega’ di famiglia a solida realtà aziendale. Questo fu l’inizio della produzione da parte di F.lli Campagnolo, inizialmente come terzisti ed in seguito direttamente al pubblico. Tra i must degli anni '70-'80 le collezioni di tute da ginnastica e negli anni '90 l’introduzione nel mercato dei primi capi in pile. Esprime grande soddisfazione per questa nuova apertura anche il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande: «Proporre un’offerta di qualità, ricca ed eterogenea per la nostra clientela – le parole di Casagrande - è il nostro principale obiettivo, che si inserisce nella strategia corporate del Gruppo ‘Land of Fashion’. È nostra intenzione proseguire in questa direzione».