Immobiliare Macoratti festeggia 10 anni e punta sulla rivitalizzazione del centro storico

UDINE - Non c’è nulla che possa contare di più per un friulano della propria casa. Lo sanno bene i fratelli Luca e Andrea Macoratti che, dopo una lunga esperienza individuale, dieci anni fa si sono inventati un'attività legata alla passione per le mura domestiche. L'agenzia Immobiliare Macoratti è arrivata oggi a spegnere le dieci candeline, attraversando con successo anche un periodo complesso come quello della crisi dell'edilizia e delle tante difficoltà economiche per le famiglie.

UNA REALTA' CHE PUNTA SUL CENTRO STORICO - Una scelta precisa quella di individuare uno spazio di rappresentanza all'interno del centro storico udinese, prima in via Aquileia e successivamente a pochi passi da piazza San Giacomo, in via Rizzani, come spiega Luca Macoratti: «Tutto è partito quasi vent’anni fa, siamo di Cervignano ed entrambi avevamo precedenti esperienze in altre realtà. Abbiamo deciso di fondare la società e di scegliere proprio il centro come nostra sede: crediamo nelle possibilità di Udine di diventare luogo catalizzatore di persone, esperienze, eventi e soprattutto di bellezza, anche nel mondo immobiliare. Purtroppo molto spesso gli amministratori si dimenticano di questa risorsa: sono troppe le luci spente e le serrande abbassate. Basta andare nella vicina Treviso per vedere una realtà completamente diversa. Noi comunque non vogliamo smettere di crederci: siamo partiti in due con 45 metri quadri e adesso i 170 che abbiamo a disposizione a volte non sono sufficienti per gli incontri dei nostri otto collaboratori».

SODDISFATTI GIA' 1200 CLIENTI - Luca Macoratti da cinque anni è anche vicepresidente della Fiaip Udine, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari e col tempo ha maturato una approfondita conoscenza del mercato friulano. L'agenzia Macoratti infatti è diventata in breve tempo un punto di riferimento per ben 1.200 clienti, presidiando il mercato forte di tante specializzazioni: conoscenza reale delle potenzialità del mondo immobiliare, consulenza sui mutui e eventuali investimenti, ristrutturazioni e in ultimo, novità di questi ultimi mesi, una sezione dell'agenzia legata al mondo delle case prefabbricate in legno. «Un servizio in più su cui puntiamo molto – spiega ancora Macoratti - anche perchè nel quadro udinese siamo gli unici a proporlo. E' difficile staccare i friulani dal «mattone» ma sono sempre di più gli acquirenti che imitando anche i paesi a noi vicini vogliono un ambiente naturale, ecologico ma confortevole e sicuro. Una opzione che si sta affermando sempre più e che rappresenta una concezione moderna e anche tecnologica dell'abitare». Un ulteriore tassello che servirà a fare entrare l'agenzia udinese nell' undicesimo anno di vita con stimoli sempre nuovi e la garanzia di offrire un servizio a 360 gradi.