Gli eventi in programma sabato 13 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Festa delle castagne a Udine

Dal 12 al 14 ottobre ci sarà la possibilità, lungo tutta la via Cussignacco, via Margreth e in via Ciro di Pers, di scoprire le numerose offerte culinarie e gastronomiche in cui la castagna é il protagonista assoluto. Dettagli, qui.

'Festival del Coraggio'

Audaci, forse folli, magari incoscienti. Sono forse alcuni degli ingredienti imprescindibili per chi decide di organizzare un ‘Festival del Coraggio’. Sicuramente è bisogna avere un «entusiasmo coraggioso», come spiegato dal sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, in occasione della presentazione, nella sede di Fondazione Friuli, di questa nuova iniziativa, che sarà ospitata proprio dal suo Comune dal 12 al 14 ottobre. Info, qui.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!)organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0: domani sabato 13 ottobre alle 15.30 ‘Luis e gli alieni’, divertente e tenero film d’animazione firmato dai fratelli Lauenstein (che nel 1990 vinsero il premio Oscar per il miglior corto d'animazione Balance). Al termine della proiezione ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosa merenda al bistrò del Visionario.

41°Cividale-Castelmonte

I piloti sono pronti per il percorso emozionante di 6,935 km, da Cividale al suggestivo Santuario di Castelmonte, per contendersi il Campionato Europa Centrale Fia Cez, Campionato Austriaco, Trofeo Italiano Velocità in Montagna e Alpe Adria Hill Climb Trophy. Con il passare delle ore, sempre più si fa sentire l’affetto dei piloti e delle scuderie pronte a sfidarsi per la hill-climb friulana, in programma sabato 13 ottobre dalle 9.30. Info, qui.

‘Contemporaneo… nella Città Ideale’

In occasione della XIV Giornata del Contemporaneo indetta dall’Amaci (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), che promuove ogni anno l’arte contemporanea aprendo al pubblico gallerie, musei, studi d’artista e luoghi d’arte, Palmanova propone, per sabato 13 ottobre, due eventi espositivi. Info, qui.

‘Musica per Emergency’

Si svolgerà sabato 13 ottobre sotto il tendone di Festintenda a Chiasiellis di Mortegliano (Ud), il concerto evento per sostenere la sezione udinese dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada. I dettagli, qui.

A Casa Cavazzini

Anche Casa Cavazzini dei Civici Musei di Udine, ha aderito alla ‘Giornata del Contemporaneo’ e sabato 13 ottobre aprirà dalle 10.30 alle 19, le sue porte. Info, qui.

Codice Nero

Cosa succede quando un uomo qualunque è costretto in un ospedale? Questo sabato 13 ottobre, alle 21, Teatro Sosta Urbana prosegue la rassegna ‘Presente Imperfetto’ con ‘Codice Nero’, in scena nello spazio di Circo all’InCirca di via Piemonte 84. Dettagli, qui.

Giornate FAI d’Autunno

Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese. In Fvg sono in programma ben 28 visite straordinarie in 7 località: Cormons, Gemona del Friuli, Montereale Valcellina, Ovaro, Povoletto, Spilimbergo e Trieste. I dettagli, qui.

Shakespeare in love

Tre le date in programma al Giovanni da Udine per lo spettacolo nel quale la storia d’amore fra William Shakespeare e Viola de Lesseps si intreccia indissolubilmente a quella immortale tra Romeo e Giulietta, e precisamente venerdì 12 e sabato 13 ottobre (inizio alle 20.45), e domenica 14 ottobre (alle 17). Info, qui.

Festa delle Castagne a Montenars

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Info, qui.

Sapere è meglio che improvvisare

Sarà la 6^ edizione di Uniti per la Sicurezza Stradale 'Sapere è meglio che improvvisare'®, nata nel 2013, quella che si svolgerà nei giorni 13 e 14 ottobre nella sua sede storica al Centro Commerciale Città Fiera. Dettagli, qui.

Evento all’angolo della Musica

‘Pat Heaven: quando il rock è più forte della morte’ è questo il nome dell’appuntamento - organizzato dal Circolo Culturale Quintino Sella, Libreria Mondadori - Angolo della Musica, Dorje Productions e Gneur Music - in programma sabato 13 ottobre, all’Angolo della Musica (via Aquileia 89, Udine), dalle 18 (ingresso gratuito). Nell’occasione sarà presentato l'album ‘To Heaven Again’ (cd, lp, cassetta). Info, qui.