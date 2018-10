Fiamme in un appartamento di via Valle: intossicata una persona

UDINE – Principio di incendio, venerdì 12 ottobre, in un appartamento di via Valle, a Udine. Una persona anziana è rimasta intossicata in maniera lieve ed è stata portata in ospedale dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Il fatto è avvenuto verso le 14.30.

In via Valle sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Udine, che hanno provveduto a spegnere le fiamme mettendo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che si stanno adoperando per trovare una sistemazione alternativa per la persona anziana.