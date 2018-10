Gli eventi in programma domenica 14 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Giornate FAI d’Autunno

Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese. In Fvg sono in programma ben 28 visite straordinarie in 7 località: Cormons, Gemona del Friuli, Montereale Valcellina, Ovaro, Povoletto, Spilimbergo e Trieste. I dettagli, qui.

Giornata Europea della Cultura Ebraica

Nella giornata di domenica 14 ottobre si terrà la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla XIX edizione. Anche quest’anno sarà l’Associazione Italia-Israele del Friuli, con il patrocinio del Comune di Udine, a rappresentare il capoluogo friulano. La giornata, il cui tema sarà lo ‘Storytelling – Il racconto siamo noi’, inizierà alle 10 a Palazzo Morpurgo con la proiezione di filmati predisposti per l’occasione dalla UCEI, L’Unione delle Comuntà Ebraiche Italiane. Alle 11 sarà il momento dell’evento intitolato ‘Racconto mio nonno, il dottor Giuseppe Moreali’, con l’intervento dell’omonimo socio Giuseppe Moreali che illustrerà una significativa vicenda familiare e dalle 18 alle 20, alla Loggia del Lionello, ci sarà ‘Cucinar Ramingo’ di e con Giancarlo Bloise, spettacolo che narra la diaspora ebraica in forma divertente e insolita ed è offerto alla cittadinanza per sottolineare la venticinquennale attività della Associazione Italia-Israele.

Festival Udine Castello

Dopo la festosa inaugurazione dedicata al mondo dell’opera, ecco un nuovo appuntamento con il Festival Udine Castello. Domenica 14 ottobre alle 11, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, ospite un’artista davvero originale: la cantante – violoncellista Cristina Nadal, che sarà accompagnata dal Quartetto d’archi Rousseau per un programma monografico intitolato 'Una Schubertiade reversibile'. Info: www.amicimusica.ud.it.

Shakespeare in love

Tre le date in programma al Giovanni da Udine per lo spettacolo nel quale la storia d’amore fra William Shakespeare e Viola de Lesseps si intreccia indissolubilmente a quella immortale tra Romeo e Giulietta, e precisamente venerdì 12 e sabato 13 ottobre (inizio alle 20.45), e domenica 14 ottobre (alle 17). Info, qui.

Sapere è meglio che improvvisare

Sarà la 6^ edizione di Uniti per la Sicurezza Stradale 'Sapere è meglio che improvvisare'®, nata nel 2013, quella che si svolgerà nei giorni 13 e 14 ottobre nella sua sede storica al Centro Commerciale Città Fiera. Dettagli, qui.

‘Il Sogno di Mr Cioffo’

L’appuntamento con Mr Cioffo – organizzato dal Comune di San Pietro al Natisone in collaborazione con l’associazione Genitori Valli del Natisone – è in programma domenica 14 ottobre, alle 18, alla sala polifunzionale del comune. Dettagli, qui.

Festa delle Castagne a Montenars

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Info, qui.

'Festival del Coraggio'

Audaci, forse folli, magari incoscienti. Sono forse alcuni degli ingredienti imprescindibili per chi decide di organizzare un ‘Festival del Coraggio’. Sicuramente è bisogna avere un «entusiasmo coraggioso», come spiegato dal sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, in occasione della presentazione, nella sede di Fondazione Friuli, di questa nuova iniziativa, che sarà ospitata proprio dal suo Comune dal 12 al 14 ottobre. Info, qui.

Festa delle castagne a Udine

Dal 12 al 14 ottobre ci sarà la possibilità, lungo tutta la via Cussignacco, via Margreth e in via Ciro di Pers, di scoprire le numerose offerte culinarie e gastronomiche in cui la castagna é il protagonista assoluto. Dettagli, qui.

Radio Onde Furlane

‘Radio Ative’ e ‘lenghe sportive’: continua la serie di trasmissioni speciali di Radio Onde Furlane dedicate allo sport. Domenica 14 ottobre la ‘radio libare dai furlans’ allestirà il suo studio mobile allo stadio di Tavagnacco per raccontare e vivere in diretta con il suo pubblico l'incontro di calcio femminile UPC Tavagnacco – Atalanta Mozzanica.