La Federconsumatori di Udine ha una nuova presidente, Erica Cuccu

UDINE - Erica Cuccu nuova presidente della Federconsumatori di Udine. Subentra a Wanni Ferrari che lascia l'incarico dopo 10 anni per fine dei mandati previsti dallo Statuto. A lui va il grande merito di aver diretto l’associazione anche in momenti difficili e in passaggi importanti con risultati notevoli, basta dire che con la sua gestione gli iscritti nella provincia di Udine sono passati da circa 600 a più di 2400. Wanni Ferrari continuerà comunque a operare nella Federconsumatori e a seguire le problematiche bancarie, impegnandosi ulteriormente nell’obiettivo di raggiungere risultati concreti in particolare per i risparmiatori delle Banche venete.

LA NUOVA PRESIDENTE - Erica Cuccu, 32 anni, è da lungo tempo dirigente di Federconsumatori, già nell’Ufficio di presidenza di Udine e responsabile regionale per il settore energia. Gestisce con straordinaria efficienza da 6 anni lo sportello di tutela degli utenti di energia elettrica e gas, istituito dall’Autorità per l’energia presso la Federconsumatori di Udine. In questo periodo ha avuto modo di assistere migliaia di persone del nostro territorio e non solo, con ottimi risultati sul piano della risoluzione dei problemi, sia attraverso la gestione dei reclami che con le varie metodologie di conciliazione paritetica.

GLI OBIETTIVI - Obiettivi immediati della nuova Presidente sono: promuovere una maggiore tutela dei risparmiatori; vigilare sulla sicurezza degli acquisti, in particolare quelli online; favorire gli utenti dell’energia, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato energetico previsto per il 2020; rafforzare gli sportelli di assistenza; promuovere in vario modo progetti di informazione e partecipazione dei cittadini consumatori; sviluppare in maniera ancora più decisa e innovativa sia la gestione che la comunicazione di Federconsumatori attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi e i sistemi informatici e di comunicazione online più aggiornati; continuare la formazione e l’aggiornamento di tutti i molti operatori di Federconsumatori Udine.

L’ASSOCIAZIONE - Erica Cuccu ribadisce inoltre il carattere inclusivo e autonomo dell’associazione, sottolineando che la responsabilità, la competenza, la trasparenza delle azioni e il coinvolgimento di tutti sono e rimangono la forza di Federconsumatori Udine.Il Congresso ha eletto anche il nuovo Ufficio di Presidenza della Federconsumatori di Udine che sarà composto oltre che da Erica Cuccu anche da Wanni Ferrari, Simone Battistutta, Emeri Pecile e Otello Savio; il nuovo Consiglio Direttivo provinciale sarà così formato: Erica Cuccu, Wanni Ferrari, Simone Battistutta, Otello Savio, Emeri Pecile, Vitalba Amato, Viviana Beltrame, Jgor Brusini, Sabrina Colle, Maria Stefania Dal Pin, Letizia D'Aronco, Carla Magrin, Marco Missio, Roberto Pascolat, Francesca Venuti, Claudio Zanatta.