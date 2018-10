20enne trovato ferito e agonizzante in un parcheggio: indagano i carabinieri

UDINE - A trovarlo è stata una persona che passava di lì per caso. Il giovane era a terra, nel parcheggio dell’istituto di medicina e riabilitazione Gervasutta di Udine, con una ferita la torace.

I FATTI - Chiamato subito il nume unico di emergenza, 112, il ragazzo è stato prontamente soccorso (da un'ambulanza e un'automedica) e accompagnato al Santa Maria della Misericordia, dopo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri del Nucleo operativo di Udine, giunti sul posto dopo la richiesta d’aiuto, stanno indagando per far luce su quanto accaduto al ventenne originario del Bangladesh e residente in Friuli. Il fatto di sangue è avvenuto attorno alle quattro della mattina di sabato 13 ottobre.