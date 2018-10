Piromane 52enne denunciata dai carabinieri

PALMANOVA – Una 52enne della Bassa Friulana è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Palmanova con l’accusa di incendio doloso.

Due gli episodi contestati alla donna. Il primo risale allo scorso 12 ottobre, quando un incendio è divampato su un terreno di una persona residente a Torviscosa, distruggendo completamente una baracca artigianale in legno di modeste dimensioni e un’autovettura in stato di abbandono. Il secondo si è verificato a Cervignano del Friuli, con i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti per due focolai d’incendio, in un’abitazione privata e in un capannone adibito a deposito attrezzature.

Al termine delle indagini condotte dai militari dell’Arma, è arrivata la denuncia alla Procura della Repubblica di Udine per la 52enne, già gravata da precedenti penali.