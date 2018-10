Alpinista in cordata precipita per una decina di metri: in corso i soccorsi

FORNI AVOLTRI - E' in corso in questi minuti un intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico per un alpinista infortunatosi in parete.

LA CADUTA - L'alpinista si trovava in cordata sul cosiddetto 'pilastro della Plote', sulla parete Sud della Creta della Chianevate molto amata dagli alpinisti per i suoi calcari compatti, ad una quota di 2300 metri a metà della via che stava percorrendo - non è noto ancora sapere di quale via si tratti - ed ha fatto un 'volo' di una decina di metri procurandosi una frattura al polso. Sul posto si sta recando anche l'elisoccorso dalla centrale operativa di Udine, oltre ad una squadra di sei tecnici partita a piedi da Passo Monte Croce Carnico.