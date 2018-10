Mayerling: il balletto di Kenneth MacMillan al Centrale

UDINE – Tornano le straordinarie produzioni della prestigiosa Royal Opera House, in diretta via satellite da Londra: ad inaugurare la stagione 2018-2019 sarà Mayerling, considerato uno dei capolavori di Kenneth MacMillan sulla musica del compositore Franz Liszt. L’appuntamento è per lunedì 15 ottobre alle 20.15 al cinema Centrale. La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del cinema. Tra le novità della nuova stagione l’abbonamento opera/balletto - dedicato, pensato e creato per i possessori della Card «Io sono Visionario» - a soli 32 euro.



LO SPETTACOLO - Mayerling è un classico del repertorio del Royal Ballet caratterizzato da profondità emotiva, immagini conturbanti e da uno dei ruoli maschili più impegnativi mai creati. Kenneth MacMillan ha ideato una complessa coreografia ispirata alle vicende che vedono protagonisti il tormentato erede al trono degli Asburgo, il principe Rodolfo, e la sua amante, la baronessina diciassettenne Maria Vetsera. L’ampio cast dà vita a imponenti scene d’insieme, che si alternano a numerosi assoli dal carattere distintivo e a pas de deux dall’inquietante erotismo. Questo balletto traboccante di intensità, follia e passione dimostra che a volte la realtà è più scandalosa della finzione…



Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.