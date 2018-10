Cade mentre è in cordata sul Pilastro de la Plote: si frattura radio e ulna

PALUZZA - Un soccorso in piena parete quello effettuato nella giornata di sabato dal Soccorso Alpino e Speleologico con l'intervento dell'elisoccorso da Udine e quindici tecnici a supporto a terra (a passo Monte Croce Carnico) dalla stazione di Forni Avoltri e dalla Guardia di Finanza di Tolmezzo.

IN DIFFICOLTA' UN GRUPPO DI ALPINISTI AUSTRIACI - A richiedere l'intervento una cordata di alpinisti austriaci, impegnati sulla via Nouvelle sensations, una scalata molto impegnativa con difficoltà fino all'VIII grado e ben settecento metri di sviluppo sul conosciuto Pilastro de la Plote, parete Sud della Creta della Chianevate (o Cjanevate). Verso gli ultimi tiri di corda, a una quota di 2.300 metri, uno dei due alpinisti, F. S. del 1987 di Velden, è scivolato mentre era da capocordata, cadendo per una decina di metri: il volo è stato naturalmente trattenuto dalla corda ma, nell'impatto con la parete, lo scalatore si è procurato una frattura di radio e ulna ed era impossibilitato a proseguire.

INTERVENTO COMPLICATO - La chiamata è arrivata in stazione attraverso la Sores, allertata dal centro internazionale di polizia di Thörl - Maglern. C'è voluto un po' di tempo per riuscire a individuare la cordata dall'elicottero e per riuscire a raggiungerli è stato necessario effettuare una verricellata di una novantina di metri, usando quasi tutto il cavo disponibile, dato che la parete è molto verticale e l'elicottero deve effettuare manovre molto delicate. Grazie all'abilità del pilota e dei tecnici presenti a bordo, che si sono calati in parete, l'uomo è stato agganciato al cavo, sganciato dalla parete e portato a passo Monte Croce Carnico, dove gli sono state prestate le prima cure. In una seconda rotazione è stato recuperato il compagno di cordata. L'uomo ha preferito recarsi in un ospedale austriaco per le cure necessarie. L'intervento si è concluso intorno alle quattro del pomeriggio.