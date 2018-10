Turismo: la Regione rilancia Arta Terme inserendola del piano strategico

ARTA TERME - "Insieme a Promoturismo Fvg la Regione sta mettendo a punto un piano strategico di rilancio del turismo in Friuli Venezia Giulia. Un progetto che avrà una regia unica, in grado di valorizzare le ricchezze e le potenzialità dei diversi territori, creando opportunità di sviluppo e importanti effetti moltiplicatori degli investimenti. In questo contesto anche le terme di Arta e l'intera località potranno trovare nuovo slancio, anche grazie al dinamismo dimostrato dalla nuova amministrazione comunale e dalla nuova gestione dello stabilimento». Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini che, accompagnato dal direttore di Promoturismo Fvg Lucio Gomiero, presente il consigliere regionale Mauro Di Bert, ha incontrato ad Arta, in municipio, il sindaco Luigi Gonano, con gli assessori Andrea Faccin e Stefano De Colle, e poi ha visitato lo stabilimento termale, che sta per essere oggetto di un'importante ristrutturazione, finalizzata a separare i trattamenti sanitari e riabilitativi dall'area wellness e benessere, che sarà arricchita da una nuova grande piscina per le famiglie, con i giochi d'acqua. Ad accogliere l'assessore alle terme c'era Giovanni Domenico Quaglia, il presidente di Terme Friuli Venezia Giulia srl, la società nata a inizio 2017 che gestisce la struttura da aprile dello scorso anno, insieme all'amministratore delegato Salvatore Guarneri, al direttore Fabrizio Antonelli e a Sandro Lovato, di Grado Impianti Turistici, uno dei quattro soci assieme a Sanatorio Triestino, Grado Riabilita e @NordCare.

«La Regione è fianco di Arta e delle sue terme - ha sottolineato l'assessore Bini - che hanno delle grandi potenzialità, che grazie agli interventi previsti potranno finalmente esprimersi al meglio». Per Bini, infatti, le Terme, una volta ristrutturate e ben gestite, possono rappresentare un valore aggiunto per l'intero Friuli Venezia Giulia. "Siamo convinti che Arta, con le sue molteplici peculiarità, possa dare un contributo importante allo sviluppo turistico in Friuli Venezia Giulia", ha affermato il sindaco Gonano, evidenziando che la nuova amministrazione comunale ha impresso una visione organica alla sua azione, sviluppando una stretta collaborazione con i diversi portatori di interesse, che ruoterà in particolare intorno a un nuovo soggetto, una rete d'imprenditori pronti ad investire. Una sfida che, secondo il primo cittadino, vedrà la Regione e Promoturismo nella veste di "acceleratore di questo percorso virtuoso, per nulla assistenziale, che può fare di Arta un punto di crescente attrazione».

Nel corso dell'incontro i responsabili delle Terme hanno anche annunciato che, sotto il profilo sanitario, a partire dal 29 ottobre, giornata mondiale della psoriasi, le persone colpite da queste patologia avranno la possibilità di effettuare su prenotazione una visita gratuita con un medico e di provare, sempre gratuitamente, una seduta di balneoterapia con acqua sulfurea per poter sperimentare i benefici, avvalorati dalle evidenze scientifiche, che il trattamento arreca. Parallelamente è stata ricordata la disponibilità ad accogliere nei propri spazi anche un ambulatorio per il medico di medicina generale, quale risposta ai bisogni sanitari espressi dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.