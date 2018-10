Incidente stradale a Cavazzo: coinvolta la fotografa Ulderica Da Pozzo

CAVAZZO CARNICO – Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, ma se l’è vista brutta. La fotografa carnica Ulderica Da Pozzo è stata coinvolta, nella giornata di sabato 13 ottobre, in un incidente lungo la strada che collega Cavazzo Carnico a Tolmezzo. «Autoritratto per tranquillizzare gli amici. La miracolata spettinata». Questo quello che la stessa fotografa ha pubblicato su Facebook per informare amici e conoscenti sulle sue condizioni.

L'INCIDENTE IN PROSSIMITA' DI UN INCROCIO - La Fiat Panda su cui viaggiava la fotografa, verso le 15, si è scontrata con una Renault Modus condotta da un cittadino polacco in prossimità di un incrocio. Ancora da chiarire la dinamica, della cui ricostruzione di stanno occupando i carabinieri. «Sono fortunata. Dolorante e dannatamente fortunata. Ora chiudo. La mia macchina fotografica e io praticamente intatte. La mia Panda non lo so, mi hanno tirata fuori i vigili. Buonanotte da Tolmezzo, dolorante in osservazione». Queste le parola di Ulderica Da Pozzo, con il post che ha ottenuto centinaia di commenti di sostegno e affetto.

TRASPORTATA A TOLMEZZO - Dopo l’incidente la fotografa è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco e trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Tolmezzo. Ha riportato un grave trauma toracico. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro.