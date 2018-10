Ragazzino in bicicletta travolto in via del Cotonificio

UDINE – Un ragazzino di 14 anni è stato investito, nella serata di sabato 13 ottobre, mentre percorreva, in sella alla sua bicicletta, via del Cotonificio. L’incidente, come riferito dagli agenti della Polizia dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti per i rilievi del caso, si è verificato alle 20.10.

Una Fiat Punto condotta da un 53enne di Tavagnacco, arrivando dal centro città, ha imboccato via del Cotonificio in direzione periferia, finendo contro la bicicletta che stava attraversando la strada in corrispondenza del civico numero 2. Ancora da chiarire l’esatta dinamica.

Il giovane ciclista è finito a terra ed è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. E’ stato accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti.