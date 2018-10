A4, in un anno sono raddoppiati gli incidenti stradali

UDINE - I dati forniti dalla Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l’incidentalità e le infrazioni commesse in autostrada non sono confortanti: mettendo a confronto il primo semestre del 2017 e lo stesso periodo del 2018, gli incidenti mortali sono passati da 2 a 3; gli incidenti con lesioni da 75 a 99; le persone ferite da 128 a 259; gli incidenti con soli danni ai veicoli da 225 a 473; gli incidenti che vedono coinvolti veicoli commerciali con peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo da 138 sono passati a 267; gli incidenti con autobus sono l’unica voce in calo: da 7 nel 2017, sono scesi a 3 nel 2018. Per quanto riguarda le infrazioni, le patenti sospese o revocate sono passate da 325 a 351. Elevatissima l’attività di controllo sui mezzi pesanti (sempre superiori alle 3 tonnellate e mezzo): nel primo semestre del 2017 i controlli sono stati 21 mila 916, saliti a 29 mila 119 nel primo semestre del 2018. Dati che devono far riflettere, perché la maggior parte degli incidenti sono dovuti al non rispetto delle distanze di sicurezza, alla distrazione (uso improprio del cellulare alla guida in primis), alla velocità eccessiva. Non esiste l’autostrada killer, esiste il guidatore poco consapevole. Il fattore umano fa sempre la differenza.

Dati emersi nel corso di una serie di lezioni informative che Autovie Venete ha tenuto allo Show Rondó del Cittá Fiera insieme alla Polizia stradale del Friuli Venezia nell’ambito della manifestazione 'Uniti per la sicurezza stradale' organizzata dalla BM sport&drive.

L’incidentalità sulle strade continua a crescere e per ridurla un contributo importante può venire dall’intensificazione delle attività di prevenzione, anche da tutte quelle iniziative finalizzate ad aumentare la consapevolezza sociale sui rischi e sulla pericolosità di una guida scorretta, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo. Un ottimo strumento per riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero delle vittime entro il 2020, sono le campagne congiunte di comunicazione. Per questo Autovie e Polizia Stradale lavorano da sempre in sinergia e anche in questa occasione si presentano insieme. Nell’area a maggior flusso di pubblico, sono in programma la proiezione di filmati a cura della Polizia e di Autovie che saranno commentati da un agente e da un ausiliario al traffico.