La Gsa batte Mantova e incamera i primi 2 punti in Campionato

UDINE - Prima in casa vittoriosa per la Gsa Udine che ha battuto, senza eccessivi problemi, la Pompea Mantova per 88 a 74. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i bianconeri che, oltre a riscattarsi dalla brutta figura rimediata a Imola, dovevano fare un regalo per il compleanno del presidente Pedone.

Udine ha avuto tanto, sin da subito, dai suoi americani, tant'è che, nel primo quarto, 20 dei 26 punti sono messi a segno dai colored. Sugli scudi, in particolare un Simpson (22 pezzi alla fine per lui) efficace e spettacolare che ha il merito di segnare allo scadere entrambi i canestri finali dei primi due quarti: prima con un canestro da tre punti, poi con una schiacciata al volo dopo avere afferrato un rimbalzo su tiro sbagliato di Cortese.

Se in attacco la Gsa ha dimostrato di avere tante frecce al proprio arco, in difesa si sono scorti ancora alcune pecche (in gergo, 'dormite') difensive che hanno consentito a Mantova più di qualche canestro facile facile sotto canestro, in particolare sui ribaltamenti di fronte.

La vittoria friulana non è, però, mai stata messa in discussione: Mantova, che pur ha potuto esibire un ottimo pacchetto di italiani, con la guardia Visconti e l'ala-pivot Cucci in particolare evidenza, ha resistito fino alla fine del terzo quarto quando le distanze dai friulani si sono inesorabilmente dilatate. Merito anche di un Cortese che ha carburato come un diesel e che, dopo i miseri 2 punti dei primi 20 minuti, ne ha messi 11 nei successivi, con alcune buone giocate anche difensive. E se il distacco finale non è stato ancora maggiore, dopo che Udine era andata sul +22 (87-65) proprio con un lay-up di Cortese, è stato per gli ultimi minuti di garbage time in cui la squadra si è assai rilassata, forse per vedere la 'ola' del pubblico del Carnera.



G.S.A. Udine - Pompea Mantova 88-74 (26-18, 50-37, 74-59)

G.S.A. Udine: Trevis Simpson 22 (9/13, 1/6), Marshawn Powell 17 (6/11, 1/1), Riccardo Cortese 13 (6/8, 0/6), Mauro Pinton 9 (0/0, 3/5), Salvatore Genovese 8 (1/1, 2/2), Marco Spanghero 7 (2/2, 1/3), Chris Mortellaro 5 (2/5, 0/0), Francesco Pellegrino 3 (1/2, 0/0), Lorenzo Penna 2 (1/1, 0/1), Stefan Nikolic 2 (1/2, 0/0), Raphael Chiti n.e., Matteo Maria Visentini n.e.. All. Cavina.

Pompea Mantova: Anthony Morse 16 (6/9, 0/0), Riccardo Visconti 16 (4/4, 2/4), Valerio Cucci 16 (4/6, 2/4), Andrew Warren 8 (2/4, 1/5), Mario jose Ghersetti 6 (3/9, 0/2), Tommaso Raspino 5 (2/7, 0/0), Luca Vencato 5 (2/5, 0/0), Lorenzo Maspero 2 (1/1, 0/1), Giovanni Poggi n.e., Matteo Ferrara n.e.. All. Seravalli.