Coradazzi, Pitis, Bardus: il Judo Kuroki dei giovani è d’oro

TARCENTO - Iacopo Bardus con tre limpide vittorie ha fatto suo il Trofeo Città di Treviso, gara in cui è stato seguito da Gianluca Tieppo. Per Bardus, che da poco ha cambiato categoria di peso, è un altro bel passo avanti nella scalata ai valori nazionali. Iacopo Bardus era reduce dal secondo posto nel Torneo dei 4 Mori a Cagliari, gara di Trofeo Italia, in cui Ilaria Cosenza (non in gara in Slovenia) aveva ottenuto un importante nono posto.

A KOMENDE IN SLOVENIA nella 3° Coppa Komende eccezionale prova dei giovani judoka del Judo Kuroki seguiti in gara da Tiziano Tieppo e Loris Clocchiatti: oro per Anna Coradazzi con quattro vittorie per ippon, una bellissima gare che ha mostrato una nuova maturità della giovane atleta. Bene anche Andrea Pitis che con due vittorie ha conquistato il gradi più alto del podio. Argento invece per Daniele Menis e bronzo per Daniel Clocchiatti e Andrea Forabosco: podi importanti questi perché conquistati da giovanissimi che saranno esordienti anche il prossimo anno. Quinto posto infine per Denis Pezzetta, autore di una bella gara e che ha comunque constato l’aver combattuto con atleti di un anno più vecchi di lui.

MOLTO DURO INVECE IL PASSAGGIO NEI KG, 73 del capitano del Judo Kuroki Gino Gianmarco Stefanel, che a Torino nel Gran Prix della Mole non è riuscito ad andare oltre il secondo turno della gara nazionale. Buona la sua prova e stop con Rubeca dell’Akiyama Settimo Torinese che poi non lo ha ripescato.