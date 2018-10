Erogazione di contributi alle imprese: Bini annuncia due misure di semplificazione

UDINE - Facilitare l'accesso a credito attraverso l'eliminazione di una serie di passaggi per gli imprenditori, e dar vita a un credito d'imposta in accordo con l'Agenzia delle Entrate. Sono le due novità annunciate dall'assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Bini a favore degli imprenditori del Fvg.

Bini ha spiegato che «esistono molti strumenti di supporto alle imprese, i quali però oggi risultano meno efficaci rispetto al passato e quindi dobbiamo semplificare l'accesso alle opportunità offerte dal Frie, da Finest e da Friulia. In quest'ottica di riduzione della burocrazia, la Regione sta valutando l'ipotesi di ricevere direttamente le richieste di supporto avanzate dalle imprese per poi indirizzare la domanda di contributo verso la misura più adatta ad ogni azienda. Inoltre, auspico di presentare entro la fine dell'anno un'iniziativa basata sul concetto di credito d'imposta, che consentirebbe di eliminare le lungaggini collegate all'erogazione dei contributi».

In merito al commercio al dettaglio l'assessore ha precisato che «viviamo in un mondo in cambiamento continuo, quindi è necessario che i piccoli imprenditori, che in regione sono la maggioranza, investano sulla formazione e sull'aggiornamento delle proprie attività. La Regione Fvg sarà al loro fianco e già nella finanziaria di fine anno saranno varate misure di supporto per l'accesso al credito».