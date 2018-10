Pd: Coppola e Shaurli candidati alla segreteria Fvg

UDINE - Sono state depositate a Udine, presso la Commissione congressuale regionale, entro il termine previsto delle ore 18, le firme che formalizzano le candidature di Paolo Coppola e Cristiano Shaurli alla segreteria regionale del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il segretario regionale del partito Salvatore Spitaleri, il quale ha precisato che entrambe le candidature assolvono ai requisiti richiesti, ossia un minimo di 150 firme di iscritti al Pd raccolte in almeno due Federazioni provinciali.

Scadeva lunedì 15 ottobre anche il termine per la presentazione delle candidature alle segreterie provinciali di Pordenone e Udine, nonché dell'Unione cittadina del capoluogo friulano. Per la federazione provinciale di Udine c'è la candidatura unitaria del segretario uscente Roberto Pascolat, a Pordenone si candidano l'ex parlamentare Giorgio Zanin e Anna Maria Poggioli. A Gorizia la scadenza per il deposito delle firme è stabilita per il 18 ottobre, mentre la Federazione di Trieste ha già rinnovato i suoi organi. A Udine città si presenta il candidato unitario Vincenzo Martines.