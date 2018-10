Pedone di 23 anni investito in viale Venezia

UDINE - Un pedone di 23 anni, C.I. le sue iniziali, è stato urtato da un'auto in viale Venezia. L'incidente, che ha coinvolto una Nissan Micra condotta da un 63enne (C.M.I. le sue iniziali), si è verificato attorno alle 17 all'altezza del civico 117. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

Da quanto riferito dalla municipale, la Nissan ha urtato il pedone mentre quest'ultimo era in fase di attraversamento sulle strisce pedonali. La persona travolta è finita sulla parte anteriore dell'auto, ammaccandola. Sul posto anche un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il pedone, ferito non in modo grave, all'ospedale di Udine. Minimi i disagi al traffico.