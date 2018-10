Pick-up si rovescia sulla Di Prampero: feriti due operai

TARVISIO – Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di lunedì 15 ottobre, nel Tarvisiano. Un pick-up si è rovesciato sulla pista di Prampero. Due persone, che stavano lavorando per conto di una ditta siciliana alla manutenzione degli impianti di innevamento, sono rimaste ferite in modo serio e sono state portate in ospedale, a Udine, con l’elicottero del 118. Hanno riportato traumi al rachide e alla testa.

L’incidente si è verificato verso le 17 all’altezza della stazione intermedia. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto, della cui ricostruzione si stanno occupando le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi.