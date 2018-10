Design, arte artigianato: arriva la terza edizione di Civi Design Market

CIVIDALE - Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 18.30, torna Civi Design Market, l’evento organizzato dall’associazione culturale ‘Noi… dell’arte’ nella suggestiva piazzetta di Corte San Francesco a Cividale del Friuli per valorizzare le espressioni artistiche made in Fvg.

ESPOSITORI - Trenta espositori, due mostre artistiche, intrattenimento e il laboratorio per bambini: la piazzetta pedonale di Corte San Francesco, a Cividale del Friuli, offre domenica 21 ottobre (10-18.30) un programma molto ricco e adatto a grandi e piccini con la terza edizione del Civi Design Market. Il cuore dell’iniziativa saranno i 30 creativi tra designer, artisti e artigiani selezionati dall’associazione culturale ‘Noi… dell’arte’, promotrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli, che avranno modo di esporre i loro manufatti, rigorosamente handmade.

MOSTRE - Durante la giornata sarà possibile visitare due mostre esclusive, ospitate dalle due gallerie di questa piccola ‘corte dell’arte’ della Città Ducale. Nella Casa delle Arti, l’associazione di ricerca artistica Formae Mentis propone l’esposizione ‘Tracce della memoria’, dedicata alle opere pittoriche dell’artista Teresa Lendaro. Nell’adiacente Galleria Spaziocortequattro è di casa il design: con ‘Vestire la sedia’, l’associazione culturale ‘Noi...dell’arte’ presenta una serie di originali sedute ‘vestite’ con materiali inaspettati.

BIMBI - Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini con l’area ‘bimbi lab’, dove sarà possibile muovere i primi passi alla scoperta della tessitura, e grazie al Fai-da-te Point, dove, su richiesta, poter stampare il logo del Market su shopper, magliette o un supporto (tessuto, legno o carta) portato da casa. L’atmosfera, infine, sarà resa ancora più suggestiva grazie alle note folk della chitarra acustica e dell’armonica del busker Pino, in collaborazione con i bar della Corte, Il Santo e il Lupo e il Trono di Gaio.

