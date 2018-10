Mattoncino pazzo: Lego® party al Bearzi

UDINE - È una festa del gioco e della fantasia «Mattoncino pazzo», l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini e costruzioni Lego®. L’appuntamento (evento è realizzato grazie al fondamentale supporto dell’Istituto Salesiano Bearzi e dei Salesiani Cooperatori di Udine, assieme a Udine Science Center e Sleghiamo la Fantasia) per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è domenica 11 novembre. Avranno l’occasione di mostrare, in un’area espositiva di oltre 100 mq, il meglio della loro creatività e della loro abilità con i conosciutissimi mattoncini dell’azienda danese. Alla palestra dell’istituto salesiano G. Bearzi (via don Bosco, 2 – Udine) il pomeriggio è tutto dedicato a concorsi e laboratori.

MATTONCINO PAZZO - Mattoncino pazzo è un concorso per «giovani costruttori» in cui cimentarsi a casa nella realizzazione di creazioni personali e di esporle poi in esibizione. Il tema è libero, la fantasia d’obbligo!​​​​​.

BAKE OFF LEGO - Bake Off Lego è un contest di costruzioni con i mattoncini colorati. Le coppie partecipanti si sfideranno nella realizzazione di un’opera creativa ed originale. Basteranno 50 minuti per realizzare dal vivo la miglior costruzione sul tema spazio Le creazioni più originali saranno premiate con alcuni esclusivi kit Lego®

LABORATORI - I laboratori proposti, in collaborazione con l'»Udine Science Center» e con l'associazione »Sleghiamo la Fantasia», sono: Robot Lab, laboratorio in cui i ragazzi potranno realizzare uno dei loro sogni: costruire dei piccoli robot programmabili; Treno Lab, laboratorio in cui i ragazzi avranno modo di costruire un diorama completo di treni, stazioni e tracciato ferroviario; Mosaico Lab, spazio espressivo libero in cui i ragazzi avranno modo di creare dei mosaici con i mattoncini di Lego®.

INFO - Sul sito www.bearzi.it o alla mail mattoncino.pazzo.udine@gmail.com sono disponibili tutte le informazioni necessarie per conoscere i regolamenti di gioco e iscriversi.