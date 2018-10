Via libera alla variante al Prgc: primo passo per lo spostamento della Questura nell'ex Cavarzerani

UDINE – Via libera dalla giunta comunale di Udine alla variante al Piano regolatore indispensabile per lo spostamento della Questura nell’ex caserma Cavarzerani. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Pianificazione territoriale Paolo Pizzocaro.

«Abbiamo portato avanti una delibera già proposta dalla scorsa amministrazione, che con l’approssimarsi delle elezioni non era stata approvata – ha chiarito – con l’obiettivo di riclassificare l’ex sedime militare in modo da poterlo riutilizzare con l’insediamento di nuove costruzioni». Il progetto, in particolare, prevede l’insediamento, nell’area di via Cividale, dell'archivio dell’Agenzia delle Entrate, di quello di altri enti amministrativi, degli uffici di Polizia e, appunto, della Questura di Udine. E’ prevista anche a riqualificazione dell’area con la realizzazione di un’area verde. «L’ex Cavarzerani – ha precisato il sindaco Pietro Fontanini – resterà centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Lo spazio è molto grande».

I tempi per il trasferimento non sono ancora stati definiti. Ora, dopo l’ok della giunta, la variante passerà in Commissione e poi in Consiglio. A quel punto, se ci sarà l’approvazione, si procederà con la stesura del progetto.