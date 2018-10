Eroina gialla: spacciatore nigeriano arrestato a Tavagnacco

TAVAGNACCO – E’ stato trovato in un’abitazione di Feletto Umberto, in comune di Tavagnacco, uno degli spacciatori di eroina gialla, la stessa sostanza che ha causato la morte, qualche settimana fa, di una 16enne nei bagni della stazione di Udine. Si tratta di un nigeriano di 28 anni, conosciuto come Eric Irabor.

La Polizia di Udine e quella di Venezia sono arrivate a lui, nella giornata di martedì 16 ottobre, dopo una serie di indagini molto complesse. L’uomo, che è considerato tra i protagonisti del mercato della spaccio di eroina gialla a Mestre, diventata ormai una delle piazze più importanti in Italia per questo tipo di sostanza, non ha opposto resistenza.

Ora i poliziotti sono alla ricerca di un collegamento, anche minimo, che unisca il 28enne nigeriano con la 16enne di Jalmicco o con la sfera delle sue conoscenze. Un tassello che consentirebbe di incriminarlo per la morte della studentessa friulana. Per ora la micidiale droga, a causa della sua purezza, ha provocato la morte di 11 persone. Il nigeriano è stato portato nel carcere di Udine.