Yoga: lezione di prova al Flor de Vida

UDINE - Si riaprono i corsi di yoga all'associazione Flor de Vida di Udine (via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4, località Paparotti). In programma ci sono due appuntamenti che consentiranno di fare una lezione di prova gratuita: il primo è fissato giovedì 25 ottobre dalle 20 alle 21.30 (prenotazioni entro il 23), il secondo martedì 30 ottobre, dalle 10 alle 11.30 (prenotazioni entro le 12 del 29). Entrambe le lezioni sono aperte a tutti (è richiesto un livello di buona salute), anche a chi non ha mai praticato e vorrebbe fare la propria esperienza. L’insegnante, Alizia Murador, troverá la soluzione adatta alle singole esigenze di ognuno. Importante vestirsi in maniera comoda e a strati: la lezione prevede dei momenti di attività dove il corpo si riscalda e altri di relax in cui si raffredda. Si pratica scalzi. Se la data non è consona agli impegni è possibile comunque fare una prova durante gli orari di lezione.

L’INSEGNANTE - Alizia Murador nasce a Udine il 10 dicembre 1979, diplomata come graphic designer decide di approfondire la conoscenza delle lingue straniere trascorrendo molti anni all'estero dove passando per 4 dei 5 continenti apprende l'inglese, il portoghese e lo spagnolo. Prova sulla propria pelle i benefici di queste discipline millenarie avvicinandosi allo Yoga per caso e osservando come, nonostante siano tecniche molto antiche risultino estremamente adatte, complete ed efficaci, nel riallineare lo stato psicofisico della persona travolta costantemente dalla frenesia e dalle problematiche della società moderna. Dopo diversi anni di pratica all'estero, inizia la sua formazione come insegnante nel 2011 in India, presso la Scuola Internazionale di HathaYoga nel metodo Sivananda. Nel 2013 inizia ad insegnare esercitando presso varie associazioni, palestre e privati della provincia di Udine. Nel 2014 si diploma a Roma come istruttrice di I livello presso la scuola Internazionale di Kundalini Yoga diretta da Teresa Pascucci (Guru Jiwan Kaur). Nell'ottobre 2015 fonda a Udine l'associazione sportiva dilettantistica e culturale "Flor de Vida" dove attualmente conduce lezioni di Hatha Yoga e di Kundalini Yoga. Alizia Murador pratica Yoga da dodici anni continuando a seguire regolarmente lezioni ed aggiornamenti. Attualmente si sta formando, nel percorso pluriennale, come insegnante di Hatha yoga nel metodo Iyengar, presso la scuola di Firenze diretta da Gabriella Giubilaro per ottenere la certificazione internazionale di istruttore Introductory 2.

INFO e PRENOTAZIONI - 333 799 27 38 | associazione.flor.de.vida@gmail.com | Facebook |