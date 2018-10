Anche Palmanova in lizza per ‘Il Borgo dei Borghi’: aperte le votazioni online

PALMANOVA - Torna l’appuntamento con ‘Il Borgo dei Borghi’, la gara tra i borghi Italiani in diretta tv. Quest’anno fra i protagonisti anche Palmanova: la città stellata friulana dovrà contendersi il primo posto gareggiando con altri 59 Borghi sparsi lungo lo Stivale. Lo scorso anno è stato Venzone il borgo più votato, davanti ad Arquà Petrarca (Veneto) e a Conca Dei Marini (Campania).

IN TV - La trasmissione di Raitre dà appuntamento per una nuova stagione, in programma dal 3 al 24 novembre (in onda in prima serata il 3, il 10, il 17 e la finale il 24). Il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere la propria preferenza per ognuno dei 3 gruppi. I 20 migliori arriveranno in finale, uno per ciascuna regione.

VOTO - La votazione attraverso internet è già attiva e si concluderà venerdì 16 novembre. Per votare (una sola preferenza al giorno) basta cliccare qui.