Coldiretti Fvg: due aziende friulane alla finale nazionale di Oscar Green

UDINE - Ci sono anche due progetti regionali in corsa per il premio nazionale Oscar Green, dodicesima edizione del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che premia l’innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l’agricoltura di qualità.

Tra i 18 finalisti, a partecipare alla volata, venerdì 19 ottobre a Villa d’Este di Cernobbio, saranno la Francesca Pecorari (categoria 'Noi per il sociale'), onlus che ha fatto nascere la solidarietà da un vino (l’azienda di riferimento è Lis Neris), e la Green in Box di Latisana (categoria 'Sostenibilità'), azienda che ha lanciato un’innovativa lettiera ecologica di vero prato per tutti gli amici a quattro zampe che non hanno accesso al giardino.

«Pure quest’anno con Oscar Green siamo riusciti a promuovere l’agricoltura sana del territorio», sottolinea il presidente regionale di Coldiretti Fvg Michele Pavan, ricordando tutti i sei progetti premiati in regione (anche Fanna Marco di Moimacco, Orto in tasca di Udine, Sincero-Rete d’impresa e agriturismo Silicanum di Gorizia).

La premiazione di venerdì si inserisce nella diciassettesima edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con lo Studio Ambrosetti. Le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti di Oscar Green apriranno la giornata.