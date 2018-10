Auto svolta e travolge una bici: ferito 72enne

UDINE – Ancora una bicicletta coinvolta in un incidente stradale verificatosi in città. Questa volta è accaduto in via Melegnano attorno alle 17 di mercoledì 17 ottobre.

Un’auto proveniente da viale Palmanova, una Citroen Xara condotta da un 84enne di Udine, mentre procedeva su via Melegnano in direzione via Marsala, all’altezza del civico 94, svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato Panorama, travolgeva la bicicletta in transito sulla pista ciclabile. Il 72enne che si trovava in sella al mezzo a due ruote non ha potuto evitare l'impatto ed è caduto a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso il ferito, trasportandolo in ambulanza all’ospedale di Udine. Per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.