Caffè Diemme Italian Attitude apre in città e festeggia con gli udinesi

UDINE - Giovedì 18 ottobre Diemme invita tutti gli udinesi per un caffè e non solo: nella caffetteria Caffè Diemme Italian Attitude, che ha aperto ad agosto in via Rialto 2 sotto i portici dello storico palazzo municipale (dove negli ultimi anni c'era la gelateria Gianduia), si svolgerà un’intera giornata-evento per far conoscere il locale e l’azienda alla città. Dopo Padova, è Udine infatti a ospitare la seconda apertura in Italia del nuovo format Caffè Diemme Italian Attitude: un progetto che mette a frutto l’esperienza maturata da Diemme in quasi 100 anni di attività nella torrefazione del caffè e nel servizio dei pubblici esercizi. Il nuovo locale porta oggi in Friuli tradizione e contemporaneità del caffè, consentendo ai clienti di vivere la propria 'esperienza Diemme' in modo del tutto personale, immersi in un ambiente dall’atmosfera accogliente e professionale, con un design accattivante, che utilizza materiali e colori naturali.

DALLE 18 APERITIVO OFFERTO AGLI UDINESI - Appuntamento quindi per giovedì 18 ottobre. Si inizia al mattino, con il rito della colazione: verranno serviti non solo espressi, ma anche caffè filtrati con diverse tecniche, dal semplice e più conosciuto 'americano' al V60, al cold brew, al syphon. Al Caffè Diemme Italian Attitude si può scegliere tra miscela o monorigine, espresso o caffè filtro, tostatura media o tostatura chiara: tutti i baristi sono professionisti formati che conoscono le caratteristiche del caffè e sanno consigliare i clienti in base ai loro gusti.

In serata, a partire dalle ore 18, Diemme offrirà agli udinesi l’aperitivo, con il prosciutto di S. Daniele abbinato a dell’ottimo vino. Alle proposte del mondo caffè, nel locale viene infatti servita anche un’ampia selezione di prodotti food di alto profilo dolci e salati, pensata per soddisfare con qualità ogni esigenza della giornata: dalle brioches e biscotteria da colazione, ai panini, snack e piatti leggeri preparati artigianalmente per la pausa pranzo e l’aperitivo serale. Grande importanza viene data al mangiar sano e «naturale»: perciò vengono proposti unicamente estratti (non centrifughe) di sola frutta o di sola verdura, oppure di frutta e verdura insieme.

INCASSO IN BENEFICENZA - L’incasso dell’intera giornata sarà devoluto da Diemme all’Associazione udinese Il Paese di Lilliput, che opera in stretta collaborazione e a sostegno del reparto di patologia neonatale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, sostenendo le famiglie dei piccoli ricoverati e aiutando la ricerca scientifica e l'aggiornamento degli operatori sanitari mediante l’organizzazione di convegni e iniziative di formazione.