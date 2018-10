Val Resia tra Natura e Gusto’: nuovo appuntamento alla scoperta del territorio

RESIA - Quarto e ultimo appuntamento con l’iniziativa Scopri Resia 2018 – ‘Val Resia tra Natura e Gusto’. La Pro Loco Val Resia insieme alla guida naturalistica Renzo Ferluga dà appuntamento per sabato 27 ottobre a un'interessante escursione alla scoperta della Val Resia in tutti i suoi aspetti. Nel weekend sarà possibile visitare il museo dell’arrotino e il museo della gente della Val Resia a Stolvizza per conoscere più da vicino gli aspetti ambientali e tradizionali della valle e dei suoi abitanti.

SABATO 27 OTTOBRE - Passo dopo passo alla scoperta della Val Resia attraverso i suoi sapori e saperi. L’appuntamento inizierà la mattina con una speciale colazione resiana a Sella Carnizza per poi cominciare l’escursione verso valle in uno scenario suggestivo e affascinante dei colori autunnali. A quel punto si proseguirà lungo il percorso accanto alle acque limpide del fiume per giungere fino a Prato, dove i profumi e i sapori dei piatti della tradizione porteranno ad aggiungere un altro tassello al mosaico di bellezza di quella splendida terra. La giornata si concluderà con un'incantevole passeggiata nel ‘Loch’, il bosco di vecchie e nuove storie, ricche di personaggi, fino ad arrivare a San Giorgio per sedersi ai tavoli di un antico cortile e degustare un'ottima merenda resiana. L'escursione è adatta a tutti. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe da escursionismo. Il costo dell'attività è di 25 euro a persona. Il luogo di ritrovo è a Sella Carnizza, alle 9, alla Baita Al Taj. Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 24 ottobre. In caso di mal tempo l’attività verrà rinviata a data da destinarsi. Per info e prenotazioni: 3208855147 | proloco.provalresia@gmail.com. Sabato 27 ottobre, inoltre, l’associazione Farfalle nella testa organizza l’escursione dal titolo ‘Escursione in fondovalle Resia’.

DOMENICA 28 OTTOBRE è prevista la ‘Festa della Semina’ – Aglio in semina e Strok po nǎs. L’Azienda Agricola ‘Per Bacc, in collaborazione con l’associazione Five Events mette a disposizione un metro quadro di terreno per seminare e coltivare l’equivalente di un chilo d’aglio. Info e prenotazioni: 380.5175065 | 388.6059065 | info@fivevents.it.