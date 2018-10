Arpa Fvg: «Sarà effettuato il campionamento di acqua e molluschi a Lignano»

UDINE - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) rende noto d'aver già avviato, nel rispetto dei protocolli sottoscritti con la direzione regionale Salute, un piano suppletivo di campionamento di acque e molluschi su tutto il fronte mare di Lignano Sabbiadoro. Il piano di monitoraggio si è reso necessario a seguito del superamento dei limiti di legge ammessi sui molluschi per salmonelle ed escherichia coli, come ha segnalato il consigliere del M5S Cristian Sergo.

Il piano di monitoraggio suppletivo, attivato ogniqualvolta che sono rilevati dei superamenti dei limiti, prevede il campionamento di molluschi e acque nelle zone identificate con i codici 02 e 04, un sopralluogo presso il depuratore di Lignano e altri campionamenti di acqua e molluschi nelle rimanenti zone in cui è stato rilevato un superamento dei limiti. Nel corso del fine settimana il laboratorio Arpa effettuerà le analisi con l'obiettivo di diffondere i risultati quanto prima possibile.