Confindustria Udine propone il primo 'Business Opportunity Day'

UDINE - Si chiama Business Opportunity Day e ha due obiettivi principali: promuovere incontri diretti tra gli imprenditori e favorire eventuali percorsi di collaborazione tra aziende. L’iniziativa, alla sua prima edizione, sarà ospitata sabato 20 ottobre, a partire dalle ore 9.30, a palazzo Torriani e «nasce – come spiega la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli - da un’esigenza manifestata direttamente dalla nostra base associativa».

COME SI SVOLGERA' LA MATTINATA - Oltre a rappresentare un momento aperto ai rappresentanti delle aziende di tutti i settori merceologici, continua la presidente, «il Business Opportunity Day punta a mettere in contatto diretto le imprese, auspicando possibili sviluppi collaborativi». L'iniziativa avrà dunque un approccio quantomai concreto e pratico. Il programma della mattinata, dopo un breve saluto di benvenuto da parte della presidente, prevede infatti due ore e mezza di incontri mirati.

Ogni appuntamento, infatti, è stato organizzato sulla base della domanda-offerta proposta da ciascuna azienda, secondo uno schema che le stesse imprese associate, nel modulo di adesione alla mattinata, hanno segnalato. L’incrocio delle informazioni ha perciò permesso di predisporre un’agenda d’incontri personalizzata.

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DANIELI - «Già in questi mesi – conclude la presidente Mareschi Danieli – abbiamo voluto incoraggiare conoscenze ed eventuali occasioni di collaborazione tra le nostre imprese associate promuovendo strumenti semplici e efficaci, come il repertorio delle aziende iscritte a Confindustria Udine sul nostro sito internet, che non a caso abbiamo denominato Business Opportunity. Con l’iniziativa di sabato, lo facciamo anche fisicamente».