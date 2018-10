Udine, conclusa la messa in sicurezza dell'ex distributore Esso di viale Venezia

UDINE - Si è conclusa la messa in sicurezza dell’ex area di servizio Esso di viale Venezia. Giovedì 18 ottobre, la ditta incaricata dei lavori, ha incontrato il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani per fare il punto dell'attività svolta.

«Con questo intervento - ha sottolineato il sindaco - si va finalmente a porre fine a una situazione che era diventata insostenibile sia a livello igienico che sociale, considerando i rifiuti pericolosi presenti e il fatto che l’ex distributore era diventato negli anni il rifugio di alcuni senzatetto e il deposito di automobili abbandonate. Senza contare che Udine non poteva certo permettersi di dare il benvenuto a chi arriva in città con un’immagine di degrado simile». L’assessore Ciani ha posto l’accento sulla sicurezza, ricordando che «l’amministrazione ha l’intenzione di porre rimedio a tutte le soluzioni ancora in essere in cui non si rispettino la sicurezza e la legalità. E questo deve partire dal recupero delle situazioni di degrado e dalle aree abbandonate ancora presenti in troppe zone della città».

Le prime richieste di intervento risalgono al 2015 e nel corso degli anni si sono fatti vari tentativi di bonifica senza tuttavia riuscire a mettere l’area in sicurezza. Le prime segnalazioni della presenza di persone all'interno dello stabile risalgono all'ultimo biennio. Con i lavori appena conclusi e durati quattro giorni, si è provveduto alla pulizia radicale della vegetazione che invadeva la struttura, alla chiusura con lamiere zincate del manufatto ospitante gli uffici e all'installazione di una recinzione sul lato della strada al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate.