Lavorare in Germania come macchinista di treno: Rail Cargo Carrier cerca personale

UDINE - Cambiare vita e lavorare in Germania. Un'opportunità in tal senso viene offerta da Rail Cargo Carrier, uno dei colossi europei del trasporto ferroviario, che sta cercando una quindicina di persone per l’attività di macchinista di treno. Martedì prossimo, 23 ottobre 2018, alle ore 16 nella sala Pasolini della sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine, saranno illustrate le modalità e le condizioni di questa offerta di lavoro, che prevede già l’assunzione dall’inizio del periodo di formazione (il sistema tedesco lo prevede) che durerà circa 12 mesi. A farlo ci sarà anche l’amministratore delegato di Rail Cargo Carrier –PCT, Sebastian Tatzreiter, che giungerà appositamente dalla Germania.

L’iniziativa scaturisce dai contatti avviati recentemente dalla Direzione regionale al lavoro della Regione Fvg con Rail Cargo Carrier - Italy, la società italiana del Gruppo che opera nel nostro Paese e con la quale si stanno concretizzando anche altre operazioni che prevedono in un prossimo futuro l’inserimento lavorativo nell’azienda di diverse persone. Infatti nel corso dell’incontro della prossima settimana verrà anche presentato il contenuto del corso di formazione, che prenderà avvio il 5 novembre prossimo, al quale parteciperanno oltre una ventina di persone che sono state selezionate nelle settimane scorse dall’azienda, dagli operatori del Centro per l’impiego di Udine e dall’Enaip Fvg che verranno formate per la figura di formatore, verificatore e accompagnatore di treno e che a conclusione del percorso formativo verranno assunte.

Nell’incontro della prossima settimana, aperto a tutti coloro che sono interessati a questa opportunità lavorativa in Germania, interverranno i responsabili della Direzione lavoro della Regione Fvg, l’amministratore delegato della Rail Cargo Carrier –PCT, Sebastian Tatzreiter, il responsabile Risorse umane delle società appartenenti a Rail Cargo Group in Italia, Marco Cojutti, e i referenti regionali dell’ente di formazione Enaip Fvg. Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione seguendo questo link: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=12581.