A Lignano un fine settimana con le giornate di mare inclusive di Tiliaventum

LIGNANO - Giornate di mare inclusive a Lignano Sabbiadoro il 20 (alle 9.30 e alle 14) e 21 (10 e 14.30) ottobre a bordo del catamarano, accessibile, ‘Lo Spirito di Stella’ e di altri mezzi a vela messi a disposizione per l'occasione da Tiliaventum, che organizza uscite a vela dalla base accessibile a Marina Punta Faro in cui tutti possono salire a bordo.

WOW - ’WoW-Wheels On Waves’ è il progetto 2018 ideato dal vulcanico Andrea Stella che ha visto il catamarano partire a inizio maggio proprio da Lignano Sabbiadoro ed effettuare, a tappe, il periplo d'Italia.

L’EVENTO - L’occasione lignanese conclude l'annata del catamarano e prosegue le attività di mare per tutti che Tiliaventum organizza durante tutto l'anno con ulteriori navigazioni dedicate e con la possibilità di essere a bordo, domenica 21 ottobre, alla Punta Faro-Juris-Rotary Cup, su barche a vela d'altura (regata che si svolge nello specchio acqueo antistante la Città di mare friulana prommossa dal Marina e Rotary locali). A terra verrà allestito uno specifico spazio dedicato per accogliere al meglio tutti, con ritrovi aggregativi, incontri, presentazioni delle attività. La sera del 20 ottobre, dalle 19.30, sempre a Marina Punta Faro, al rientro dalle veleggiate, ci sarà la presentazione del libro di Andrea Stella "Sfida sull'oceano", dei progetti "mare Per Tutti" e WoW che si concluderanno con buffet aperto a tutti.

INFO E PRENOTAZIONI - 3398281513 | tiliaventum@gmail.com |