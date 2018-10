Gli eventi in programma venerdì 19 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Ceghedaccio

E' tutto pronto venerdì 19 ottobre, a partire dalle 20, al padiglione 6 dell'Ente Fiera di Udine, per il nuovo appuntamento del Ceghedaccio. Info, qui.

‘Psychiatric Alcatraz’

‘Alcatraz ‘, si chiama così il nuovo spettacolo di circo-teatro firmato da Psychiatric Circus, lo show rivelazione degli ultimi anni che ha fatto divertire tutta Italia. Dopo il grande successo del debutto in Emilia Romagna, con migliaia di presenze, lo spettacolo sta per arrivare in Fvg, per la prima volta nella provincia udinese. Dal 18 ottobre al 4 novembre, l’appuntamento (vietato ai minori di 14 anni) è al parcheggio del Città Fiera. Info, qui.

Performance multimediale

Venerdì 19 alle 22, al Teatro San Giorgio di Udine, in collaborazione con il Premio Darko Bratina e con il Festival Contemporanea, si svolgerà la performance multimediale Image Mixing, con le immagini di Peter Mettler, i suoni di Andrea Gulli, Aleksandar Koruga, Jesus Valenti suoni e conduction di Giovanni Maier.

Leggimontagna

Venerdì 19, alle 20.30, un appuntamento speciale anticiperà la premiazione: la proiezione del film ‘La principessa e l’aquila’ di Otto Bell, al Cinema David di piazza Centa a Tolmezzo. I dettagli, qui.

Il tumore del seno dalla parte delle donne: alleati per vincere

Nel mese di ottobre, diventato il mese della prevenzione della neoplasia della mammella, l’Associazione delle Donne Operate al Seno-Comitato di Udine ha organizzato un convegno dal titolo 'Il tumore del seno dalla parte delle donne: alleati per vincere', cui parteciperanno medici ed esperti di diversi settori per illustrare i progressi nella diagnosi e nella cura della malattia. L’appuntamento è per venerdì 19 ottobre, a partire dalle 18, in Sala Ajace a Udine.

Mitteleuropa Orchestra

Venerdì 19 ottobre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, prenderà il via l’irrinunciabile nuova Stagione Musicale della Mitteleuropa Orchestra, un vero e proprio viaggio negli affascinanti labirinti dell’Arte dei Suoni. Protagonista nell’imperdibile concerto inaugurale con la Mitteleuropa Orchestra, diretta nell’occasione dal Maestro Francesco Fanna, la celebre pianista veneziana Letizia Michielon.