Tutto pronto per la grande festa del 25° del Ceghedaccio

MARTIGNACCO - Chi non vede l'ora di scoprire la sorpresa in serbo per festeggiare il 25° compleanno di una delle manifestazioni più conosciute in regione non deve aspettare ancora molto. Domani sera, infatti, 19 ottobre, a partire dalle 20 al padiglione 6 dell'Ente Fiera di Udine sarà finalmente ‘Ceghedaccio’, la vera e propria serata evento che in ogni edizione richiama da tutta la regione, e non solo, migliaia di appassionati della musica dance anni '70, '80 e '90.

DIETRO ALLA CONSOLLE, con una produzione scenografica da grande concerto, ci saranno gli organizzatori e anime del Ceghedaccio Renato e Carlo Pontoni, in arte ‘Carlo P’. A loro il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre. Sul palco anche la Live Band dei Muppets che si esibirà dal vivo proponendo di volta in volta una scaletta musicale di quegli anni.

RIGOROSISSIMI, COME SEMPRE GLI ORARI. Alle 20 inizierà il buffet a prenotazione (10 euro) con musica live. Alle 22 spazio alla grande musica, che terminerà come da copione all'1.30 di notte. Cinquecento, inoltre, i posti a sedere messi a disposizione su prenotazione e con personale dedicato alle persone che preferiscono stare comode sui divani e godersi solo lo spettacolo.

PER CHI NON AVESSE GIÀ ACQUISTATO IL PROPRIO BIGLIETTO c'è tempo ancor per comprarlo, senza diritti di prevendita, o online (sul circuito vivaticket) o nei punti vendita sparsi in tutta la regione, oltre, ovviamente, alla biglietteria all'ingresso della Fiera a inizio festa.

CHE PER I FESTEGGIAMENTI DEI 25 ANNI DI STORIA della manifestazione si registreranno numeri importanti lo testimoniano i gruppi che si sono auto organizzati prenotando tavoli e posti a sedere, oltre alle corriere per raggiungere il capoluogo friulano da ogni parte della regione e non solo, come quella, ad esempio, che arriverà da Portogruaro. Senza contare il pullman a due piani che la stessa organizzazione ha messo a punto con partenza da Trieste o quello a un piano da Pordenone. I ‘BidiBiboDibiBus’ per Udine della Alibus, ‘salperanno’ infatti da Trieste alle 20 con fermate a Monfalcone e Palmanova, mentre quello da Pordenone, sempre alle 20, fermerà a Casarsa e Codroipo e Udine centro. Per il rientro l'orario di partenza saranno le 2 di notte (costo 10 euro andata e ritorno. Necessaria la prenotazione entro 18 ottobre).

PER INFORMAZIONI e prenotazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio whatsapp al 3452655945 o una email all'indirizzo info@ceghedaccio.com.