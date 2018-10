Tre workshop gratuiti per gli operatori del turismo culturale in Fvg

UDINE – Dal turismo esperienziale al destination branding, passando attraverso la promozione digitale e la content strategy: sono queste le tematiche dei tre workshop gratuiti dedicati agli operatori del turismo culturale in Friuli Venezia Giulia promossi da Friuli Innovazione nell’ambito del progetto Atlas-Adriatic Cultural Tourism Laboratories e sotto il patrocinio dell’Anno europeo del Patrimonio Culturale. Orientati a rafforzare le competenze, soprattutto digitali, nella promozione del turismo locale e dei beni culturali, i corsi sono gratuiti e aperti a tutti i professionisti della regione Friuli Venezia Giulia fino a esaurimento posti. Per iscriversi è necessario scrivere a comunicazione@friulinnovazione.it, indicando nell'oggetto della mail ‘Iscrizione workshop Atlas’ e nel corpo della mail il titolo del o dei laboratori a cui si intende partecipare, il settore in cui si opera e il ruolo.

CIVIDALE - Si parte il 9 novembre a Cividale con il workshop dedicato al turismo esperienziale, che avrà come docente Maurizio Testa, uno dei maggiori esperti del settore e coordinatore del progetto ARTÉS, che si occupa di implementare le competenze e gli strumenti relativi a questa nuova proposta turistica. Alla lezione frontale seguirà la visita guidata ‘Cividale del Friuli, un’esperienza di visita’ con l’esperta friulana Giovanna Tosetto, che permetterà di vivere in prima persona l’esperienza turistica aumentata.

UDINE - Secondo appuntamento il 14 e il 28 novembre a Friuli Innovazione, con un workshop in due parti dedicato alle potenzialità e alle dinamiche digitali degli strumenti impiegati nel turismo. Il 14 novembre si svolgerà la lezione frontale, per sviluppare temi come content strategy, SEO e community. A seguire la seconda parte, il 28 novembre, con un laboratorio pratico sugli strumenti di pubblicità e un group work a tema. A tenere il corso Paolo Omero, docente di informatica e ICT all’Università di Udine e co-fondatore dello spin off universitario Infofactory, insediato in Friuli Innovazione.

PER FINIRE - A dicembre si terrà un terzo workshop, che vedrà la partecipazione di Promoturismo FVG e DMO Promoturismo FVG e sarà incentrato su ‘Comunicazione online e offline: destination branding communication and promotion’, per lo sviluppo della comunicazione nella promozione del prodotto e del marchio.

WORKSHOP - I workshop seguono gli obiettivi principali del progetto europeo ATLAS, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-20, ovvero sviluppare gli strumenti e le modalità del turismo digitale e il suo ecosistema, per diventare supporto a un’economia basata su cultura e turismo. Workshop, laboratori e incontri promossi dai project partner, come Friuli Innovazione, sono gli strumenti principali attraverso i quali rafforzare le competenze e le conoscenze in strumenti innovativi, per promuovere le ricchezze territoriali e un turismo rinnovato.

INFO - www.friulinnovazione.it