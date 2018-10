Carburanti: incentivi confermati anche per il 2019

UDINE - «Gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti saranno confermati anche nel 2019. Nelle prossime settimane verrà effettuato uno studio al fine di sedersi al tavolo con le compagnie petrolifere e i gestori al fine di trovare il modo di confermare gli sconti per i cittadini e al tempo stesso aggiornare la legge 14/2010». Così l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro ha commentato gli incontri avuti in Regione insieme all'assessore alle Finanze Barbara Zilli prima con le associazioni dei consumatori, poi con i gestori dei distributori e infine con i rappresentanti delle compagnie petrolifere.

PROVVEDIMENTO VALIDO ANCHE PER AUTO PIU' VECCHIE - «Sappiamo di essere sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione Europea - continua Scoccimarro -, ma dobbiamo continuare a tutelare i nostri imprenditori dalla concorrenza dei Paesi e regioni limitrofe con gli incentivi per l'acquisto del carburante nella nostra regione. Questo varrà anche per le auto da Euro 0 a Euro 4 che la vecchia legge vorrebbe penalizzare con la drastica riduzione dell'incentivo del 50%: questa misura, oltre a pesare sulle casse delle famiglie che non possono permettersi un'auto di nuova generazione, comporterebbe a mio parere un inquinamento maggiore perché costringerebbe questi cittadini ad approvvigionarsi in Slovenia, in Austria o nel vicino Veneto». «Parallelamente - aggiunge l'assessore - dovremo essere in grado di trovare i fondi per finanziare gli incentivi per l'acquisto di auto meno impattanti sull'ambiente. Al momento sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per auto benzina-metano, ibride ed elettriche: l'idea non è solo quella di aumentare le cifre attuali (da 3 a 5 mila euro), ma di valutare di agevolare l'acquisto (a fronte di rottamazione ovviamente) di auto a Km0 o addirittura usate ma di categoria ecologica recente così da ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto».

A DIFESA DEGLI IMPRENDITORI - In merito alla norma regionale sulle agevolazioni ai carburanti l'assessore Zilli evidenzia che si tratta di «un provvedimento irrinunciabile per la salvaguardia delle realtà economiche dei nostri territori ma che è stato concepito in un contesto diverso da quello attuale e necessita ora di alcuni interventi». "L'intento - spiega Zilli - non può che essere salvaguardare e potenziare la competitività del nostro territorio, anche e soprattutto in termini fiscali, per massimizzare l'efficienza di un asset fondamentale per lo sviluppo e la conservazione della realtà economiche del Friuli Venezia Giulia, che non tocca soltanto il settore dei carburanti, ma lambisce anche altri mercati importantissimi come quello degli autoveicoli." "Siamo convinti - conclude l'assessore - della buona tenuta dell'impianto normativo di fronte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea. La legge 14 garantisce un risparmio di cui beneficiano direttamente i nostri cittadini e tutela le esigenze socio-economiche di tutta la comunità regionale».