Taylor Mega: l'influencer friulana pizzicata a Milano con Sfera Ebbasta

UDINE - L’avevamo lasciata un mese fa con un’intervista ‘fiume’ al settimanale ‘Chi’ nella quale confermava la chiacchierata storia d’amore con Flavio Briatore, di 44 anni più grande. Oggi la ritroviamo nella braccia di un coetaneo (rigorosamente vip).

PAPARAZZI ALLA RISCOSSA - Taylor Mega, la 24enne influencer friulana - balzata all'onore delle cronache rosa proprio per la storia d'amore con l'imprenditore, che ha sempre smentito - è stata paparazzato a Milano in dolce compagnia. Questa volta al suo fianco il re della trap, Sfera Ebbasta, il 25enne portabandiera del genere che sta spopolando in tutto il mondo e che è considerato fra i più discussi artisti del momento, idolo del pubblico giovane. I paparazzi li hanno ‘casualmente’ immortalati nel cuore del capoluogo lombardo, fuori e dentro dal ristorante Trussardi alla Scala, dove i due piccioncini - come testimoniano le immagini apparse su ‘Diva e Donna’ - hanno anche incontrato Michelle Hunziker che, da buona ‘padrona di casa’, si è avvicinata loro per un saluto.

IN FUTURO - Fra baci appassionati e passeggiate romantiche (con tanto di rosa alla mano), la nuova coppia si prepara a un inverno bollente e sotto i riflettori. Taylor (originaria di Carlino e all'anagrafe Elisia Todesco) pare aver già messo Flavio nel dimenticatoio e si appresta (forse), con la nuova fiamma, a scalzare i Ferragnez, tutti presi dal nuovo nato, Leone.