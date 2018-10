Basaldella, si stacca l’intonaco del cornicione nel cuore della notte: pompieri al lavoro

BASALDELLA - Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Udine che sono intervenuti in via Adriatica, a Basaldella, nel comune di Campoformido, a seguito del crollo di una parte dell’intonaco di rivestimento di una linda. Il cedimento si è verificato attorno alla mezzanotte, in una palazzina che si trova all’altezza del civico 8. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri che hanno lavorato per circa due ore per mettere in sicurezza la zona.

LE CAUSE DA CHIARIRE - Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il distacco di una porzione di diversi metri di cornicione. I detriti non hanno colpito nessuna auto. La zona è stata messa in sicurezza. In via precauzionale il tratto di marciapiede interessato dal cedimento è stato interdetto, così come l’ingresso principale del palazzo. Previsti ulteriori controlli per capire cosa sia accaduto.