Incidente in mattinata sulla A4: una persona incastrata fra le lamiere e 13 km di coda

FVG - Inizio giornata difficile, venerdì 19 ottobre, sulla A4, dove – fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un furgone in transito sulla corsia di sorpasso. Non è chiara la dinamica del sinistro, accaduto alle 7.30 del mattino.

UN PERSONA INCASTRATA - Un ferito è rimasto incastrato fra le lamiere e quindi il traffico è rimasto bloccato per circa una ventina di minuti per consentire ai vigili del fuoco di estrarlo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto erano presenti gli ausiliari di Autovie Venete, la polizia stradale, il 115, il 118 e l’automedica. E’ stata istituita l’uscita consigliata a Latisana. Alle 7.38 la coda ha raggiunto un massimo di 13 chilometri da Portogruaro a San Giorgio di Nogaro. Code a tratti e congestioni anche in direzione Venezia per curiosi che rallentavano per fotografare. Le code si sono smaltite durante la mattinata e alle 11.40 la circolazione era tornata regolare.