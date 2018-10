Udine, inaugurata la nuova rotonda di viale Palmanova

UDINE – Cambia la viabilità alle porte della città. Venerdì 19 ottobre è stata inaugurata la nuova rotonda di viale Palmanova all’incrocio tra via Melegnano e via Pietro Di Brazzà. Un’opera costata 330 mila euro e finanziata da Pam Panorama. Al taglio del nastro, oltre al direttore del punto vendita Luca Mocali, sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore alla Mobilità Loris Michelini e l’architetto Maurizio Bugliesi, responsabile della progettazione e realizzazione della rotatoria.

PRESTO NUOVE ROTATORIE IN VIALE VENEZIA - «Grazie a Panorama per quest’opera – ha chiarito Fontanini – destinata a migliorare il livello di sicurezza di questa porzione di città. Le rotonde funzionano e il fatto che le code di auto siano sparite lo dimostra. Continueremo a realizzare rotatorie – ha aggiunto – a cominciare da viale Venezia, dove attendiamo la conferma del milione di euro stanziato dal Cipe per avviare la progettazione». Il sindaco, riferendosi all’opera di viale Palmanova, ha dato atto alla precedente amministrazione di aver dato il via all’iter. Il vicesindaco Michelini, dopo i ringraziamenti di rito, ha evidenziato come l’opera sia stata realizzata in breve tempo e in maniera adeguata, annunciando che l’amministrazione interverrà per apportare alcune migliorie ai passaggi pedonali, soprattutto in direzione di via Di Brazzà.

UN'OPERA A SERVIZIO DELLA CITTADINANZA - «Uno degli obiettivi della nostra azienda – ha detto Mocali – è quello di essere presenti sul territorio, non solo con i nostri punti vendita ma anche con contributi concreti alle comunità. Siamo contenti quindi di aver portato a termine questo importante progetto in collaborazione con le amministrazioni comunali e ci auguriamo che tutta la cittadinanza possa apprezzare e beneficiare della nuova viabilità».