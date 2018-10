Parco della Rimembranza: proseguono i lavori di riqualificazione

TRIESTE - Nell'ambito delle celebrazioni del centenario della fine della Grande guerra, il Comune di Trieste-Assessorato ai Lavori Pubblici ha organizzato il convegno 'Tra memoria e territorio»'– che si terrà mercoledì 24 ottobre, alle 11, a Palazzo Gopcevich - allo scopo di illustrare il brillante lavoro svolto dai ragazzi dell'istituto Deledda Max Fabiani per dare nuova luce al Parco della Rimembranza in modo da mantenere viva la memoria di tutti i caduti e dispersi dalla prima guerra mondiale.

IL LAVORO SI È CONCRETIZZATO nell'individuare i cippi con la trascrizione dei dati, il rilievo delle criticità, le proposte per rendere più fruibile l'area, la compilazione delle schede con relativa catalogazione con uno studio storico approfondito del Parco dalla sua nascita. Il Rotary Club Trieste Nord ha stipulato una convenzione con la scuola per promuovere l'alternanza scuola lavoro, consentendo così attraverso la pulizia dei cippi da parte dei giovani studenti di rendere un servizio alla memoria dei caduti ma anche alla città. Il Comune di Trieste ha inoltre stanziato 100 mila euro per un primo intervento di riqualificazione e recupero del Parco della Rimembranza. La volontà è quella di continuare con la programmazione degli interventi in modo da restituire alla città e ai turisti un luogo di memoria di grande importanza.

QUESTA PRIMA FASE DEL PROGETTO, prevede di continuare e terminare il già citato intervento di recupero dei cippi esistenti, avvalendosi dell'enorme lavoro svolto dal progetto delle scuole con il censimento e localizzazione. Il progetto prevede inoltre un parziale ricollocamento di alcuni cippi, affinchè tutti possano essere facilmente accessibili, l'eventuale riparazione o rifacimento di quelli particolarmente deteriorati, la manutenzione dei percorsi interni, e la realizzazione di una nuova cartellonistica espositiva del parco, che dovrà essere sottoposta acnhe al parere della soprintendenza. L'inizio dei lavori è previsto nel 2019. Attualmente sono in corso gli interventi alla manutenzione del verde in vista delle prossime commemorazioni. Il progetto di proposta di riqualificazione dell’area del Parco della Rimembranza e di censimento dei cippi e delle targhe qui collocate è iniziato nella primavera 2015 – da un'idea del professor Roberto Spazzali - dopo la conclusione favorevole di quello dedicato alla Risiera di San Sabba con la realizzazione di un plastico in scala 1:200 del sito storico.