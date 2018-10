Gli eventi in programma sabato 20 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Le Bal’ al Teatro Nuovo

Ballando ballando dall’alba al tramonto, di giorno, di notte, da soli o in coppia, in tempo di pace e in tempo di guerra. Ci sono sessant’anni della nostra storia, a volte fantastica a volte drammatica, dentro Le Bal - L’Italia balla dal 1940 al 2001, primo appuntamento della rassegna 'Tempi Unici' in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 20 ottobre con inizio alle 20.45. Info, qui.

Mostra ornitologica internazionale del Fvg

Ad ospitare l’annuale Mostra Ornitologica Internazionale Friuli Venezia Giulia (aperta al pubblico: sabato 20, dalle 9 alle 18; domenica 21 dalle 9 alle 17), come consuetudine dal lontano 1978, saranno i padiglioni di Udine e Gorizia Fiere, a Torreano di Martignacco e coinvolgeranno i soci dell’Associazione Ornitologica Friulana. I dettagli, qui.

In Autunno: Frutti, Acque e Castelli

L'appuntamento autunnale con Castelli aperti a Strassoldo, dal titolo ‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’ va in scena il 20 e il 21 ottobre, dalle 9 alle 19. Info, qui.

Teatro Junior

Sabato 20 ottobre, all'Auditorium "Bellavitis" di via XXV Aprile di Udine, dalle 17, (ingresso gratuito), va in scena il «Teatroperdavvero» di Ferrara porta in scena 'I musicanti di Brema', un classico dei fratelli Grimm. Nella storia, degli animali raccontano con musica e canzoni, alcune loro peripezie. Al centro della trama, un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai loro padroni, decidono assieme di cambiare il proprio destino diventando dei musicisti nell’orchestra della città di Brema fino all’epilogo, quando stabiliscono di viaggiare tutt’assieme.

Smallfoot: il mio amico delle nevi

Il ciclo di proiezioni più «animato» della città non si ferma! VisioKids, la rassegna per i più piccoli (ma non solo!)organizzata dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo si trasferisce, sabato 20 ottobre alle 15.20, nelle gelide nevi con il divertente Smallfoot: il mio amico delle nevi. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Leggimontagna

L’appuntamento con la premiazione della 16^ edizione della sezione letteraria di Leggimontagna è per sabato 20 ottobre. Info, qui.