Gli eventi in programma domenica 21 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Civi Design Market

Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 18.30, torna Civi Design Market, l’evento organizzato dall’associazione culturale ‘Noi… dell’arte’ nella suggestiva piazzetta di Corte San Francesco a Cividale del Friuli per valorizzare le espressioni artistiche made in Fvg. Info, qui.

Mostra ornitologica internazionale del Fvg

Ad ospitare l’annuale Mostra Ornitologica Internazionale Friuli Venezia Giulia (aperta al pubblico: sabato 20, dalle 9 alle 18; domenica 21 dalle 9 alle 17), come consuetudine dal lontano 1978, saranno i padiglioni di Udine e Gorizia Fiere, a Torreano di Martignacco e coinvolgeranno i soci dell’Associazione Ornitologica Friulana. I dettagli, qui.

In Autunno: Frutti, Acque e Castelli

L'appuntamento autunnale con Castelli aperti a Strassoldo, dal titolo ‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’ va in scena il 20 e il 21 ottobre, dalle 9 alle 19. Info, qui.

Ve cûr di cambià’

Domenica 21 ottobre, alle 17, si torna all’auditorium Menossi in via San Pietro 60 per lo spettacolo Rinassite – Ve cûr di cambià’, dramma di Luca Zalateu che mette in luce la miseria della violenza di genere (anche verbale) all’interno delle mura domestiche. Intensità emotiva ed introspezione psicologica sono i tratti distintivi della storia, in cui quattro personaggi si raccontano e si relazionano in un paese come tanti altri della pianura friulana. Ne emerge che l’amore è una prigione ma pure una forza che concepisce quel cambiamento in grado di aprirci il cuore. Allestimento teatrale della «Compagnia Instabile di Uànis», proveniente da Joannis di Aiello del Friuli. A cura di ATF, associazione teatrale friulana con la collaborazione del Circolo S. Osvaldo. Per informazioni: Puntoinforma, www.agenda.udine.it

Festival Udine Castello

Domenica 21 ottobre, al salone del Parlamento, del Castello di Udine, è in programma una matinée dai travolgenti toni iberici, con la pianista María Dolores Gaitán Sánchez e la favolosa Cristina Cazorla García a ricamare le partiture con una gestualità che lascerà il pubblico senza fiato.

‘News in the gnot’

Domenica 21 ottobre prenderà avvio la rassegna di teatro in friulano organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli. Alle 18, con ingresso gratuito, salirà sul palco del Teatro Comunale Adelaide Ristori la Compagnia ‘Sot la Nape’ di Varmo con lo spettacolo ‘News in the gnot’, per la regia di Claudio Moretti. Info, qui.