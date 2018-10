Il Tavagnacco in trasferta sul campo dell'Ac Milan

TAVAGNACCO - Dopo una vittoria e una sconfitta (e una partita, quella con la Roma, rinviata al 31 ottobre), il Tavagnacco, sabato 20 ottobre alle 15, si troverà davanti lo scoglio Ac Milan. La squadra allenata da Carolina Morace guida la classifica di serie A femminile con 7 punti e rappresenta un avversario ostico per le friulane. Lo sa bene mister Marco Rossi, che per la trasferta di Milano dovrà rinunciare a due pedine importanti come Elisa Polli e Caterina Fracaros, ferme ai box per infortunio.

I COMMENTI DELLA VIGILIA - «Sarà una partita difficile – ha chiarito Rossi – affrontiamo una squadra super attrezzata, che nel solo reparto offensivo schiera giocatrici come Giacinti, Sabatino e Giuliano. Cercheremo comunque di fare del nostro meglio, mettendo in campo determinazione e ordine. Non andremo a Milano per attaccare perché non abbiamo le armi per farlo in questo momento, ma ci affideremo alle ripartenze. Dobbiamo assolutamente restare concentrate e ridurre al minimo gli errori». Rossi è convinto che nelle partite contro grandi squadre, il Tavagnacco è capace di tirare fuori quel qualcosa in più: «L’adrenalina che sfide come questa possono metterti potrà fare la differenza: mi aspetto una prestazione di carattere».

Più sfrontate le parole di Alessia Piazza, portiere arrivato da qualche mese in Friuli. «La settimana è andata bene, sappiamo che sarà una partita difficile ma faremo di tutto per riscattare la sconfitta contro l’Atalanta e tronare a casa con i 3 punti».

IL TURNO DI CAMPIONATO - Le altre partite della giornata: Pink Bari-Sassuolo, Chievo Verona-Fiorentina, Orobica-Florentia, Atalanta Mozzanica-Hellas Verona, As Roma-Juventus (domenica alle 12.30).